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Коул Палмър призна, че "не плаче" заради решението на Тухел и гледа мачовете на Англия, ако няма какво друго да прави

  • 25 юни 2026 | 20:24
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Звездата на Челси Коул Палмър за първи път коментира факта, че остана извън състава на Англия за Световното първенство. 24-годишният футболист заяви, че не страда особено за решение, което няма как да промени. Освен това по-странното му признание беше, че гледал мачовете на колегите си само ако няма какво друго да прави.

“Ще си почина това лято, за първи път от три или четири години, след което ще се върна към това, което обичам. Този сезон не беше най-добрият, но е такова, каквото е. Не плача за решение, което не мога да променя. Надявам се момчетата да стигнат до края”, заяви Палмър в интервю за i-D.

Запитан дали ще следи изкъсо предстоящите мачове на Англия на Мондиал 2026, Палмър отговори: “Да, ако не правя нищо, ще гледам мачовете”.

Тухел бе доста критикуван за решението си да остави Палмър, Фил Фоудън и Трент Александър-Арнолд извън състава от 26 футболисти за Световното първенство. Палмър бе ключов играч в селекцията на Гарет Саутгейт за Евро 2024, като се разписа дори във финала срещу Испания.

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