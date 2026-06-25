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Най-после играем като отбор, доволен е Анчелоти

  • 25 юни 2026 | 11:30
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Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти бе доволен от представянето на тима си при успеха срещу Шотландия с 3:0.

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"Сега вече играем като отбор. Не всичко е перфектно, но се подобрихме много бързо и това е важно, преди да започнем мачовете от директните елиминации. Изиграхме солиден мач, направихме по-малко грешки от предишните срещи и бяхме по-ефикасни в атака. Неймар заслужаваше да играе, той се подготви много добре, много сериозно и успя да играе с отбора, макар че бе само за няколко минути", каза италианският специалист на пресконференцията си.

Анчелоти: Идва най-хубавото
Анчелоти: Идва най-хубавото

Анчелоти поздрави Винисиус Жуниор за двата му гола в мача, както и 19-годишния Раян, когото определи като "много зрял" за възрастта си. "Отборът ни е с огромна воля, качество и характер", сигурен е той. "Целта ни не е да играем добре, а да печелим", формулира стратегията си треньорът.

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Запитан кой предпочита за следващ съперник, Анчелоти заяви, че тимът на Нидерландия е по-опитен от Япония, но азиатците са имали много добри резултати преди Световното първенство, а Швеция има голям потенциал.

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Снимки: Gettyimages

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