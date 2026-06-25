Хеттрик от награди за Винисиус на Мондиал 2026

Крилото на Бразилия Винисиус Жуниор стана първият футболист на Мондиал 2026, който получава три поредни пъти наградата за Играч на мача в турнира.

Винисиус: Анчелоти твърдеше, че е невъзможно да вкарам с глава

Снощи звездата на Реал Мадрид отбеляза първите два гола за победата на “Селесао” с 3:0 над Шотландия и заслужено взе приза за най-полезен футболист в двубоя. Преди това Винисиус беше отличен при ремито 1:1 с Мароко, когато се разписа веднъж, както и при успеха с 3:0 над Хаити, когато се отчете с попадение и асистенция.

Така 25-годишният играч се очертава като безспорно най-важната фигура в състава на Карло Анчелоти на Световното първенство, като има четири гола и една асистенция в три мача. Нещо повече, Винисиус стана едва петият бразилец в историята, който вкара поне един гол и в трите мача на тима от груповата фаза на Мондиал. Преди него това бяха правили само Жаирзиньо (1970 г.), Ромарио (1994 г.), Роналдо и Ривалдо (и двамата през 2002 г.).

Vinicius Junior joins an exclusive club packed with Brazilian royalty.



He is only the fifth player to score in all three of Brazil's group stage games at a men's World Cup — he is the first to do so in six editions.



🇧🇷 1970: Jairzinho

🇧🇷 1994: Romario

🇧🇷 2002: Ronaldo and… pic.twitter.com/jWOZ0i8HeR — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 24, 2026

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Снимки: Gettyimages