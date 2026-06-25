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Хеттрик от награди за Винисиус на Мондиал 2026

  • 25 юни 2026 | 10:18
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Крилото на Бразилия Винисиус Жуниор стана първият футболист на Мондиал 2026, който получава три поредни пъти наградата за Играч на мача в турнира.

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Снощи звездата на Реал Мадрид отбеляза първите два гола за победата на “Селесао” с 3:0 над Шотландия и заслужено взе приза за най-полезен футболист в двубоя. Преди това Винисиус беше отличен при ремито 1:1 с Мароко, когато се разписа веднъж, както и при успеха с 3:0 над Хаити, когато се отчете с попадение и асистенция.

Така 25-годишният играч се очертава като безспорно най-важната фигура в състава на Карло Анчелоти на Световното първенство, като има четири гола и една асистенция в три мача. Нещо повече, Винисиус стана едва петият бразилец в историята, който вкара поне един гол и в трите мача на тима от груповата фаза на Мондиал. Преди него това бяха правили само Жаирзиньо (1970 г.), Ромарио (1994 г.), Роналдо и Ривалдо (и двамата през 2002 г.).

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Снимки: Gettyimages

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