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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - МЕКСИКО
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Куня: Днес бяхме още по-добри

Куня: Днес бяхме още по-добри

  • 25 юни 2026 | 03:40
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Матеус Куня бе един от големите герои при победата на Бразилия с класическото 3:0 над Шотландия в срещата от третия кръг в груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Той се разписа, за да оформи успеха, който помогна на "селесао" да спечели своята група "С".

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"Мисля, че това е една мечта, която се сбъдва - да сме на Световно първенство, да сме така убедителни. Това е онова, което най-много искаме и за което най-много работим. Първият мач беше труден, всичкият това, във вторията бяхме по-добре, днес смятам, че бяхме още по-добри от втория", каза Куня.

На 1/16-финалите "селесао" ще играе със завършилия на второ място в група "F".

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този мач предстои на 29-и юни (понеделник) от 20:00 часа българско време, а той и всички 104 срещи от Мондиала може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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