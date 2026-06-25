Куня: Днес бяхме още по-добри

Матеус Куня бе един от големите герои при победата на Бразилия с класическото 3:0 над Шотландия в срещата от третия кръг в груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Той се разписа, за да оформи успеха, който помогна на "селесао" да спечели своята група "С".

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"Мисля, че това е една мечта, която се сбъдва - да сме на Световно първенство, да сме така убедителни. Това е онова, което най-много искаме и за което най-много работим. Първият мач беше труден, всичкият това, във вторията бяхме по-добре, днес смятам, че бяхме още по-добри от втория", каза Куня.

На 1/16-финалите "селесао" ще играе със завършилия на второ място в група "F".

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този мач предстои на 29-и юни (понеделник) от 20:00 часа българско време, а той и всички 104 срещи от Мондиала може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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