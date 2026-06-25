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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - МЕКСИКО
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  3. Неймар повтори постижение на Пеле

Неймар повтори постижение на Пеле

  • 25 юни 2026 | 04:51
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Неймар се появи в игра за първи път от 2023 г. при успеха с 3:0 над Шотландия, с който "селесао" спечели група "С" на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия
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С това той записа и историческо постижение в богатата си футболна биография, изравнявайки рекорд на легендата Пеле.

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Със стъпването си на терена срещу "гайдарите" ексзвездата на Барселона и Пари Сен Жермен стана едва вторият бразилски футболист, носещ номер десет на гърба си, който участва на четири различни Мондиала.

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Неймар направи дебютното си участие на световни футболни финали по време на домашния Мондиал в Бразилия през 2014 г., след това игра в Руската федерация през 2018 г., както и бе част от представителния тим на "селесао" през 2022 г. в Катар.

Пеле от своя страна има участия на Мондиалите през 1958, 1962, 1966 и 1970 г. в Швеция, Чили, Англия и Мексико.

Куня: Днес бяхме още по-добри
Куня: Днес бяхме още по-добри

Единствената разлика между двамата обаче е, че Пеле вдига три световни титли през 1958, 1962 и 1970 г., докато Неймар все още няма подобно постижение.

Състезателят на Сантос може да се похвали най-много с четвъртото място от 2014 г., което обаче ще бъде запомнено с унизителното поражение с 1:7 от Германия на 1/2-финала и загубеният малък финал от Нидерландия с 0:3, а през 2018 и 2022 г. "селесао" се добра само до участие на 1/4-финал.

Постиженията на Пеле
Постиженията на Пеле

В САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. обаче селекцията на Карло Анчелоти ще се надява на доста по-добро крайно класиране, а първата стъпка вече бе направена след спечелването на групата.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Следващата идва в началото на следващата седмица на 29-и юни (понеделник), когато по програма е първият мач от директните елиминации.

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

В него "селесао" ще се изправи срещу някой измежду Нидерландия, Япония и Швеция.

Интересното е, че Бразилия попадна в един и същи поток за директните елиминации с вечния съперник Аржентина и двата тима биха могли да се срещнат на 1/2-финалите.

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