Неймар повтори постижение на Пеле

Неймар се появи в игра за първи път от 2023 г. при успеха с 3:0 над Шотландия, с който "селесао" спечели група "С" на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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С това той записа и историческо постижение в богатата си футболна биография, изравнявайки рекорд на легендата Пеле.

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Със стъпването си на терена срещу "гайдарите" ексзвездата на Барселона и Пари Сен Жермен стана едва вторият бразилски футболист, носещ номер десет на гърба си, който участва на четири различни Мондиала.

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Неймар направи дебютното си участие на световни футболни финали по време на домашния Мондиал в Бразилия през 2014 г., след това игра в Руската федерация през 2018 г., както и бе част от представителния тим на "селесао" през 2022 г. в Катар.

Пеле от своя страна има участия на Мондиалите през 1958, 1962, 1966 и 1970 г. в Швеция, Чили, Англия и Мексико.

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Единствената разлика между двамата обаче е, че Пеле вдига три световни титли през 1958, 1962 и 1970 г., докато Неймар все още няма подобно постижение.

Състезателят на Сантос може да се похвали най-много с четвъртото място от 2014 г., което обаче ще бъде запомнено с унизителното поражение с 1:7 от Германия на 1/2-финала и загубеният малък финал от Нидерландия с 0:3, а през 2018 и 2022 г. "селесао" се добра само до участие на 1/4-финал.

Постиженията на Пеле

В САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. обаче селекцията на Карло Анчелоти ще се надява на доста по-добро крайно класиране, а първата стъпка вече бе направена след спечелването на групата.

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Следващата идва в началото на следващата седмица на 29-и юни (понеделник), когато по програма е първият мач от директните елиминации.

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

В него "селесао" ще се изправи срещу някой измежду Нидерландия, Япония и Швеция.

Интересното е, че Бразилия попадна в един и същи поток за директните елиминации с вечния съперник Аржентина и двата тима биха могли да се срещнат на 1/2-финалите.

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