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Бразилия с нов рекорд

  • 25 юни 2026 | 04:49
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Бразилия с нов рекорд

Бразилия продължава да пише история на световни първенства, след като си осигури безапелационно първото място в Група "С" на Мондиал 2026. В решителния последен кръг от първата фаза петкратните световни шампиони демонстрираха класа срещу Шотландия и подпечатаха лидерската си позиция в крайното класиране с мощна победа с 3:0. Преди този успех "селесао" записа категорична победа над Хаити (3:0) и трудно равенство 1:1 срещу Мароко в Маями, събирайки общ актив от 7 точки на върха в подреждането.

С това си постижение южноамериканският гигант продължава да пише златни страници на футболната си история. Бразилия завършва на първо място в своята група на световни финали за рекорден 16-и път. В историята на футбола няма нито една друга нация, която да е оглавявала своята групова фаза толкова често, колкото "кариоките".

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