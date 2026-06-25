Бразилия с нов рекорд

Бразилия продължава да пише история на световни първенства, след като си осигури безапелационно първото място в Група "С" на Мондиал 2026. В решителния последен кръг от първата фаза петкратните световни шампиони демонстрираха класа срещу Шотландия и подпечатаха лидерската си позиция в крайното класиране с мощна победа с 3:0. Преди този успех "селесао" записа категорична победа над Хаити (3:0) и трудно равенство 1:1 срещу Мароко в Маями, събирайки общ актив от 7 точки на върха в подреждането.

С това си постижение южноамериканският гигант продължава да пише златни страници на футболната си история. Бразилия завършва на първо място в своята група на световни финали за рекорден 16-и път. В историята на футбола няма нито една друга нация, която да е оглавявала своята групова фаза толкова често, колкото "кариоките".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google