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  3. Винисиус: Анчелоти твърдеше, че е невъзможно да вкарам с глава

Винисиус: Анчелоти твърдеше, че е невъзможно да вкарам с глава

  • 25 юни 2026 | 06:18
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Крилото на Бразилия Винисиус Жуниор сподели мнението си за победата с 3:0 над Шотландия в мач от третия кръг на Световно първенство. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза два гола в срещата, като единият от тях беше с глава.

„Не се интересувам от личната статистика, а от това дали правя всичко възможно, за да помогна на националния отбор“, заяви Винисиус.

„Все пак съм щастлив от головете си. Дори вкарах с глава – бях обещал това на Карло Анчелоти. А той ми отговори, че е почти невъзможно и че ще ми направи подарък, ако успея. Е, ще почакам да видя“, добави с усмивка бразилецът.

„Най-важното е да побеждаваме и да подобряваме играта си. Целта е да продължим да се развиваме, защото следват елиминациите“, каза още Винисиус Жуниор.

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Снимки: Gettyimages

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