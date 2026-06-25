Анчелоти: Идва най-хубавото

Карло Анчелоти говори след категоричния успех на Бразилия с 3:0 над Шотландия в заключителния трети мач от група "С" на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

С успеха си "селесао" спечели групата и ще чака на 1/16-финалите някой измежду Нидерландия, Швеция или Япония, а класиката над "гайдарите" беше белязана и от голямото завръщане на Неймар, който изигра първия си мач с националната фланелка от 2023 г.

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"Доволни сме. Със сигурност от сега нататък идва най-хубавото.

Неймар се появи в игра, Ендрик също. Да, това са положителни неща. Това е много важно за целия колектив. Ще видим как ще можем да ги ползваме по-нататък в турнира. Естествено, Неймар е важен за нас", каза Анчелоти.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Първият елиминационен мач на "селесао" предстои на 29-и юни (понеделник).

Този, както и всички 104 срещи на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време на bnt.sportal.bg.

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