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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - МЕКСИКО
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Анчелоти: Идва най-хубавото

Анчелоти: Идва най-хубавото

  • 25 юни 2026 | 03:53
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Карло Анчелоти говори след категоричния успех на Бразилия с 3:0 над Шотландия в заключителния трети мач от група "С" на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

С успеха си "селесао" спечели групата и ще чака на 1/16-финалите някой измежду Нидерландия, Швеция или Япония, а класиката над "гайдарите" беше белязана и от голямото завръщане на Неймар, който изигра първия си мач с националната фланелка от 2023 г.

Куня: Днес бяхме още по-добри
Куня: Днес бяхме още по-добри

"Доволни сме. Със сигурност от сега нататък идва най-хубавото.

Неймар се появи в игра, Ендрик също. Да, това са положителни неща. Това е много важно за целия колектив. Ще видим как ще можем да ги ползваме по-нататък в турнира. Естествено, Неймар е важен за нас", каза Анчелоти.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Първият елиминационен мач на "селесао" предстои на 29-и юни (понеделник).

Този, както и всички 104 срещи на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време на bnt.sportal.bg.

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