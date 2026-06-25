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  3. Емоционалният Неймар след завръщането: Беше голяма борба, но дочаках този момент

Емоционалният Неймар след завръщането: Беше голяма борба, но дочаках този момент

  • 25 юни 2026 | 08:44
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Голямата новина от категоричния успех на Бразилия с 3:0 над Шотландия на Мондиал 2026 безспорно бе дългоочакваното завръщане на Неймар. Звездата се появи в игра в 76-ата минута, заменяйки Матеуш Куня, а след края на срещата не скри огромното си вълнение от извървения тежък път след контузиите.

„Чувството да се завърнеш е прекрасно. Наистина съм щастлив, много доволен и всъщност – развълнуван. Когато прозвуча последният съдийски сигнал, се усетих как гледам към семейството си. Всички знаят, че беше голяма борба. Те следяха всичко отблизо“, призна звездата на „Селесао“.

Неймар подчерта, че голямата му мечта е била отново да помогне на родината си на най-голямата футболна сцена. Техничарят изрази и специална благодарност към бразилските фенове по трибуните, които взривиха стадиона при появата му:

Неймар повтори постижение на Пеле
Неймар повтори постижение на Пеле

„Искам да благодаря на всеки, който ни подкрепи. Искам да благодаря на всички на стадиона, които скандираха името ми днес. Чувството е съвсем различно. Но е прекрасно да го изживееш.“

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