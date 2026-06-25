Стив Кларк не вярва, че Шотландия ще продължи напред

Селекционерът на Шотландия Стив Кларк смята, че отборът му се прибира у дома от първото си участие на Световно първенство от 28 години насам след поражението от Бразилия с 0:3, което пък той разглежда като до голяма степен самопричинена загуба в последния мач от група “С”.

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“Гайдарите” са c три точки, технически все още имат шанс да се класират за фазата на елиминациите на футболния Мондиал за първи път в историята си, като се превърнат в един от осемте отбора от третите места с най-добри показатели в 12-те групи. Към момента Шотландия е на шесто място по резултати, но Кларк явно смята, че ще бъде изпреварена от поне два други отбора, като остават още 20 мача в групите.

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„Справедлив резултат. Когато дадеш на отбор като Бразилия шансове, каквито ние им дадохме в мача, очакваш да бъдеш наказан. И точно това се случи. Мисля, че вероятно си тръгваме за вкъщи. Знаем, че те са смъртоносни в атакуващата третина на терена, а ние определено им подарихме първите два гола, вероятно и третия може да бъде наречен подарък. Да, подарихме им головете, но и те пропуснаха няколко други шанса. Също така трябва да отлича и нашия вратар Ангъс Гън, който направи добри спасявания. В атака създадохме няколко шанса, но нищо чисто“, заяви той след мача.

Разочарованието на Кларк от представянето на отбора беше очевидно, но той заяви, че не е ядосан на играчите, които изведоха Шотландия до първото ѝ участие на Световно първенство от Франция през 1998 г. „Разочарован съм за тях, защото не достигнаха нивото, на което са способни. Това определено не е потенциалът на този отбор. Мисля, че всички го знаем. Всеки, който е гледал този отбор през последните няколко години, е наясно с нашия потенциал“, убеден е селекционерът.

Той също така погледна и глобално извън първенството. Участието им в турнира е разкрило и структурни проблеми в шотландския футбол, които трябва да бъдат решени. „Мисля, че когато видиш физическата сила, мощта и техниката както на Мароко, така и на Бразилия, става ясно, че трябва да направим нещо по въпроса. Необходимо е да се опитаме да станем по-добри в подготовката на млади играчи, които да блестят на световната сцена, защото сме далече от нивото на мароканците например“, смята Кларк.

Популярната в целия свят публика на тима – известна с прозвището си „Тартанова армия“ от фенове и тук озари турнира и макар наставникът отново да похвали приноса им, той каза, че е важно привържениците да не забравят защо изобщо са били в САЩ. „Не забравяйте, че тази група играчи доведе тези фенове в Америка. Тази група играчи се класира. В противен случай правим това, което винаги правим. Седим на дивана и гледаме Световното първенство без Шотландия. Те се забавляваха чудесно, бяха страхотни посланици на страната, но нямаше да са тук без този отбор от футболисти, който е основата на шотландското присъствие на големите първенства“, добави той.

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Снимки: Gettyimages