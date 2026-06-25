Очоа: Нямам думи за емоцията, приключвам с огромна носталгия

Легендарният мексикански вратар Гийермо Очоа намекна, че участието му в двубоя срещу Чехия на Мондиал 2026 може да е било последното му с екипа на националния отбор. Записалият участия на 6 световни първенства вратар се появи в игра в 78-ата минута, когато замени титулярни страж Раул Ранхел. Очоа определи появата си на терена като „перфектния край“ на повече от две десетилетия, прекарани в националния тим. Той подчерта, че е изключително благодарен на феновете и на хората около отбора и си тръгва със съзнанието, че винаги е давал максимума от себе си.

Откритието Раул Ранхел благодари на ментора си Очоа

Очоа слага край на кариерата си след Мондиал 2026

Очоа е в състава на Мексико за шестото си световно първенство

39-годишният вратар разказа, че по време на мача в съзнанието му са изплували спомени от детството, когато е седял по трибуните на същия стадион и е мечтаел някой ден да играе там. След последния съдийски сигнал Очоа събрал семейството си и признал пред децата си, че това може би е бил последният път, в който го виждат да играе.Въпреки че все още не е обявил официално оттеглянето си, думите на един от най-емблематичните мексикански национали ясно подсказват, че краят на забележителната му международна кариера е съвсем близо.

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