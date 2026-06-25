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  3. Очоа: Нямам думи за емоцията, приключвам с огромна носталгия

Очоа: Нямам думи за емоцията, приключвам с огромна носталгия

  • 25 юни 2026 | 09:12
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Легендарният мексикански вратар Гийермо Очоа намекна, че участието му в двубоя срещу Чехия на Мондиал 2026 може да е било последното му с екипа на националния отбор. Записалият участия на 6 световни първенства вратар се появи в игра в 78-ата минута, когато замени титулярни страж Раул Ранхел. Очоа определи появата си на терена като „перфектния край“ на повече от две десетилетия, прекарани в националния тим. Той подчерта, че е изключително благодарен на феновете и на хората около отбора и си тръгва със съзнанието, че винаги е давал максимума от себе си.

Откритието Раул Ранхел благодари на ментора си Очоа
Откритието Раул Ранхел благодари на ментора си Очоа
 Очоа слага край на кариерата си след Мондиал 2026
Очоа слага край на кариерата си след Мондиал 2026
Очоа е в състава на Мексико за шестото си световно първенство
Очоа е в състава на Мексико за шестото си световно първенство

39-годишният вратар разказа, че по време на мача в съзнанието му са изплували спомени от детството, когато е седял по трибуните на същия стадион и е мечтаел някой ден да играе там. След последния съдийски сигнал Очоа събрал семейството си и признал пред децата си, че това може би е бил последният път, в който го виждат да играе.Въпреки че все още не е обявил официално оттеглянето си, думите на един от най-емблематичните мексикански национали ясно подсказват, че краят на забележителната му международна кариера е съвсем близо.

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