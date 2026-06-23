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Конфликт в състава на Мексико

  • 23 юни 2026 | 11:21
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В националния отбор на Мексико по футбол е имало вътрешно напрежение, а младите играчи там са се противопоставили в последния мач в предварителната група да се даде възможност за един вид „церемониално участие“ на вратаря-ветеран Гийермо Очоа, пишат медиите в страната.

В текстовете се посочва, че мнението на играчите е, че решенията трябва да се вземат единствено въз основа на текущото представяне и спортната стратегия – особено на Световно първенство, където всяка подробност може да повлияе на пътя на отбора към фазата на елиминациите. Очоа може да се присъедини към световните футболни икони Лионел Меси и Кристиано Роналдо като един от тримата, който е играл реално на шест Световни първенства по футбол.

Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите
Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

Мексико – един от трите домакина на Световното първенство по футбол, е първата страна, която си гарантира участие във фазата на елиминациите. Последният им мач в групата е в сряда с Чехия, която пък се нуждае от победа, за да продължи към втората фаза.

Очоа е смятан за истинска футболна легенда в Мексико, като в продължение на над 20 години е записал 153 мача за националния тим. До момента той няма и минута в първите два мача, като селекционерът Хавиер Агире даде шанс на вратаря Раул Ранхел в мачовете с Южна Африка и Република Корея и Ранхел наистина се справи отлично, помагайки за двете победи.

Нито човек от Футболната федерация на Мексико (ФМФ), нито пък селекционерът на тима Хавиер Агире са пожелали да коментират слуховете, излезли във вестник „Публиметро“.

Мачът с Чехия е шанс за Очоа
Мачът с Чехия е шанс за Очоа
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