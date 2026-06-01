Очаквайте в 13:00: Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  Очоа е в състава на Мексико за шестото си световно първенство

Очоа е в състава на Мексико за шестото си световно първенство

Вратарят на кипърския АЕЛ Гийермо Очоа е в състава на Мексико за Световното първенство по футбол. Турнирът ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Това ще бъде шестото Световно първенство за Очоа като играч. Той беше в състава на мексиканците през 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 г.  40-годишният Очоа се изравни с Кристиано Роналдо (Португалия) и Лионел Меси (Аржентина) по най-много участия в състава на Световното първенство. Вратарят има 153 мача за Мексико.

В окончателния състав на селекционера на Мексико Хавиер Агире попадат още опитните Едсон Алварес и Раул Хименес, както и таланти като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонсалес и тийнейджъра полузащитник Жилберто Мора. На 17 години Мора ще стане най-младият играч, представял Мексико на Световно първенство. Агире е избрал и родения в Испания полузащитник Алваро Фидалго и родения в Колумбия нападател Хулиан Киньонес, двама натурализирани играчи, които са основни играчи в националния отбор.

Тимът на Мексико, който достигна до четвъртфиналите, когато за последно беше домакин на Световното първенство през 1986 г., е съ-домакин на турнира от 11 юни до 19 юли със САЩ и Канада.

Агире ще води националния отбор на Световното първенство за трети път, след като ги водеше на изданията през 2002 и 2010 г. Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия мач на Световното първенство на стадион "Ацтека" на 11 юни.

Състав на Мексико за Мондиал 2026:

Вратари: Раул Ранхел, Гийермо Очоа, Карлос Асеведо
Защитници: Хорхе Санчес, Исраел Рейес, Сесар Монтес, Йохан Васкес, Хесус Гаярдо, Матео Чавес
Полузащитници: Ерик Лира, Орбелин Пинеда, Алваро Фидалго, Браян Гутиерес, Луис Ромо, Едсон Алварес, Обед Варгас, Жилберто Мора, Луис Чавес
Нападатели: Роберто Алварадо, Сесар Уерта, Алексис Вега, Хулиан Киньонес, Гийермо Мартинес, Армандо Гонсалес, Сантиаго Хименес, Раул Хименес.

Снимки: Gettyimages

