Откритието Раул Ранхел благодари на ментора си Очоа

Един от най-големите въпроси около мексиканския национален отбор преди Световното първенство беше кой ще започне на вратата. Дали ще бъде неопитният Раул Ранхел, който не е играл нито един официален мач за отбора преди това, или великият Гийермо Очоа.

Треньорът Хавиер Агире заложи на младостта и това се оказа мъдро решение. 26-годишният Ранхел направи зрелищно спасяване в 87-ата минута срещу тима на Република Корея, за да помогне на домакините да си осигурят драматична победа с 1:0 и да станат първият отбор, достигнал до елиминационната фаза на тазгодишното Световно първенство. С два мача и без допуснат гол Ранхел повтори подвига на емблематичния Хорхе Кампос. В следващия мач на Мексико срещу Чехия той ще се опита да повтори Игнасио Калдерон, единственият вратар на Мексико, който записа три сухи мрежи на едно Световно първенство – постигнато у дома през 1970 година.

"Раул показа голяма решителност, откакто го повикахме за първи път. Той беше резерва на Луис Анхел Малагон, но упорстваше и просто продължаваше да се подобрява", каза Агире. "Той игра добре с клуба си Чивас и се подобряваше ден след ден. Малко играчи дебютират с такава лекота, обикновено те трябва да се учат, като правят грешки. Изглеждаше малко нервен в първия мач, но се справи добре", добави треньорът.

Възходът на Ранхел до слава на Световното първенство беше много неочакван. Той играеше във втора дивизия с Тапатио само преди три години, стана титуляр с Чивас само преди година, а Малагон беше фаворит за титуляр за Мексико, след като поведе отбора до титлите от Лигата на нациите на КОНКАКАФ и Златната купа, но разкъсано ляво ахилесово сухожилие през март го извади от игра. Дори тогава имаше съмнения дали Агире ще се довери на Ранхел за световните финали, или ще се придържа към опита на Очоа. На 40 години Очоа участва в шестото си Световно първенство.

Въпреки че беше изпратен на пейката, Очоа прие ролята на учител. "Трябва да благодаря на Мемо, който беше истински ментор за мен. Казвам го открито, той ми помогна много", призна Ранхел. "Той ми вдъхна спокойствието, което носи всеки ден, въпреки всички Световни първенства, в които е играл", добави вратарят.

След мача срещу Република Корея Очоа изчака Ранхел да го поздрави и го прегърна, преди да се отправи към съблекалнята.

Като запази две чисти мрежи в първите си два мача, Ранхел изравни дебютната серия на Очоа от 2014 година. Очоа продължи да записва допълнителни сухи мрежи през 2018 и 2022, държейки мексиканския рекорд за най-много чисти мрежи на Световното първенство.

Вратарят на Италия Валтер Дзенга държи рекорда за всички времена на Световни първенства, като е запазил пет поредни чисти мрежи по време на турнира през 1990 година.

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