Очоа слага край на кариерата си след Мондиал 2026

Мексиканският вратар Гийермо Очоа потвърди, че ще прекрати професионалната си кариера след края на Световното първенство.

40-годишният страж, който през сезон 2025/26 игра за кипърския АЕЛ, беше включен в състава на "ацтеките" за своето шесто световно първенство.

"Вечният" Очоа анонсира, че спира поне с националния отбор

„Националният отбор на Мексико винаги е бил моят компас, моята посока както в кариерата, така и в живота. Не мога да си представя кариерата си без националния тим. Не знам каква би била тя без него“, заяви Очоа.

„Тъй като времето ми в националния отбор е към своя край, вече не виждам смисъл във футбола. Не виждам причина да продължавам да играя. Наслаждавах се на всеки момент тук. Давах всичко от себе си на терена. Оттеглям се със спокойна душа и с високо вдигната глава, горд от това, което преживях“, каза през сълзи Очоа в епизод на „Писма, които обединяват“ в YouTube канала на ФИФА.

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Снимки: Gettyimages