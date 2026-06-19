Мексико 0:0 Южна Корея, начало на мача (гледайте на живо)

Отборите на Мексико и Южна Корея играят при резултат 0:0 в мач от втория кръг на Група "A" на Световното първенство по футбол 2026. Срещата се играе на стадиона в Гуадалахара.

Залогът в тази среща е огромен, тъй като и двата тима стартираха ударно в групата с победи в първия кръг и имат по 3 точки. Мексико надигра Южна Африка с 2:0 в откриващия мач, докато Южна Корея демонстрира страхотен характер и направи пълен обрат срещу Чехия за победата с 2:1. Отборът, който успее да излезе краен победител от този ранен сблъсък на лидерите, ще събере актив от 6 точки и официално ще си подпечата билета за елиминационната фаза на Мондиала

Хавиер Агирe залага в този мач на трима в атака в лицето на Раул Хименес, Роберто Алварадо и Хулиан Киньонес. В средата на терена ще си партнират Ерик Лира, Раул Ромо и Брайън Гутиерес.

#StartingXI! 📋



Eleven Mexicans, united by the same badge and the support of an entire country. Let's go together! 💚🤍❤️#SomosMéxico pic.twitter.com/lB9OfT1e5o — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 19, 2026

Хонг Мьон-Бо пък стартира с Хюн-Мин Сон на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Канг-Ин Лий и Джа-Сун Лий. Ин-Бом Хуанг и Сюнг-Хо Пайк ще са двойката опорни фалфове, а на крилата ще оперират Йън-Уу Сол и Мун-Хуан Ким.

멕시코전에 나서는 대한민국 축구국가대표팀🇰🇷 선발 라인업을 공개합니다.



한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬✨



✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 2차전

vs. 멕시코 6/19(금) 10:00

@과달라하라 스타디움

⏰한국시간 기준

📺JTBC, KBS2, 치지직#대한민국 #축구국가대표팀 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/hWZkE9R8CG — theKFA (@theKFA) June 18, 2026

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Роберто Алварадо отправи първия точен удар в мача в 6-ата минута, но той бе твърде слаб и попадна право в ръцете на вратаря.

Малко по-добър изстрел отправи Брайън Гутиерес секунди по-късно, но и той не успя твърде много да затрудни Ким-Сун Кю.

Южна Корея имаше първата голяма възможност в мача. В 15-ата минута Хюн-Мин Сон изскочи зад защитата, прехвърли и вратаря, но в послендния момент Едсон Алварес успя да се хвърли и акробатично да избие топката пред голлинията.

Мексико отговори с изстрел с глава на Киньонес в 20-ата минута, който изглеждаше доста опасен, но Ким-Сун Кю направи блестящо спасяване.

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Снимки: Gettyimages