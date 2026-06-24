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Властите в Мексико Сити забраняват продажбата на алкохол преди мача с Чехия

  • 24 юни 2026 | 07:27
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Властите в Мексико Сити ще забранят продажбата на алкохол в някои от най-оживените си квартали по време на мача от Световното първенство по футбол между Мексико и Чехия в сряда, след като празненствата миналата седмица доведоха до пиене на алкохол на обществени места и замърсяване по главната улица на столицата.

Мярката изключва баровете и ресторантите, но ще важи за магазините за хранителни стоки в историческия център на града и няколко близки квартала.

Районът обхваща популярния развлекателен квартал „Зона Роса“ и булевард „Реформа“, главната зона на Мексико Сити, където феновете се събират, за да отпразнуват футболните победи пред извисяващия се паметник „Ангелът на независимостта“.

Миналата седмица властите заявиха, че ще разположат допълнителен персонал, който да следи продажбите на бира от уличните търговци, след като над 700 000 души се събраха в центъра на града, за да отпразнуват победата на Мексико над Република Корея, която изведе съ-домакините до фазата на елиминациите на Световното първенство.

Пиенето на бира на обществени места не е разрешено в Мексико, уточнява агенция Ройтерс.

Въпреки дъжда след мача, хиляди фенове изпълниха булевард „Реформа“, превръщайки една от най-емблематичните улици на Мексико Сити в море от зелени фланелки. Центърът на града се превърна в мащабно парти на открито, като купонджиите развяваха мексикански знамена, пееха химни и пиеха до късно през нощта.

Властите съобщиха, че са събрали около 40 метрични тона отпадъци в и около историческия център.

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Снимки: Gettyimages

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