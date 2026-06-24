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Мексико спечели групата си, но Хавиер Агире не е доволен от представянето

  • 24 юни 2026 | 10:51
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Въпреки че спечели група A и си осигури домакинство предимство във фазата на директните елиминации на Световното първенство, Мексико не се представя добре до момента, смята селекционерът Хавиер Агире. Един от съорганизаторите на турнира спечели първите си два мача с 2:0 срещу Република Южна Африка и с 1:0 срещу Република Корея, а утре от 4:00 часа българско време предстои последният сблъсък от груповата фаза срещу Чехия. "Не играхме добре в мачовете, в които победихме, не съм напълно задоволен", заяви Агире, визирайки някои грешки в защита и липсата на постоянство в представянето за по-дълги периоди. "Моят фокус за утре е да видим дали сме способни да играем перфектно в продължение на 90 минути", добави той.

Мексико не допусна гол в първите си две срещи, а с двата успеха избегна пътуване далеч от столицата на страната, завършвайки на първо място в групата. "Това беше много важно. Основната ни цел беше да спечелим тази група", обясни мексиканският специалист. Предимството от ранното класиране за 1/16-финалите породи въпроси дали Агире ще даде минути на вратаря-ветеран Гиермо Очоа, който е един от трима футболисти, избрани в състава на страната си на шест Световни първенства, заедно с Кристиано Роналдо и Лионел Меси.

Наставникът на мексиканците обаче отрече възможността да дава игрово време по сантиментални причини и не разкри кои ще бъдат титулярите му за двубоя с Чехия. "Винаги съм казвал, откакто се върнах, че всеки е тук благодарение на собствените си заслуги", каза наставникът. Хавиер Агире похвали Очоа за формата му и отбеляза, че той се бори активно за титулярното място и всяко решение да го пусне на терена ще бъде единствено заради представянето му на тренировките. 

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Снимки: Gettyimages

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