Франсиско Консейсао иска да стигне по-далеч със своята Португалия от тази на баща си през 2002 г.

Португалското крило Франсиско Консейсао се надява да пренапише семейната история, когато Португалия се изправи срещу дебютанта на Световното първенство Узбекистан във втория им мач от груповата фаза на 23-ти юни (вторник) 24 години след като участието на баща му Сержио Консейсао завърши с разочарование в груповата фаза. След като Португалия завърши наравно в първия си мач срещу Демократична република Конго, португалското крило носи тежестта на очакванията и семейното наследство, докато се стреми да избегне повтарянето на грешките, които струваха отпадането на националния отбор през 2002 г.

„Не мисля, че Световното първенство тогава мина добре. Мисля, че бяха елиминирани в груповата фаза. Но разбира се, винаги е източник на гордост за мен да знам, че баща ми успя да играе на Световно първенство и сега, 24 години по-късно, и аз съм тук... Но се надявам историята да е различна”, каза Консейсао.

Той добави, че тогава те също са били пълни с амбиция, имали са и много добро поколение. Целта е била същата - да стигнат колкото е възможно по-далеч. Но една малка грешка попречи на отбора да стигне далеч. Узбекистан е ръководен от бившия капитан на Италия и световен шампион през 2006 г. Фабио Канаваро, който е играл заедно със Сержио Консейсао както в Парма, така и в Интер Милано.

„Баща ми е моят най-голям съветник. Не мисля, че има някой по-добър, с когото да говоря за футбол, и той ми помага много с футбола, но най-вече с личния ми живот. Що се отнася до г-н Фабио Канаваро, не сме говорили за него. Знам, че беше страхотен играч, легенда“, разкри Консейсао

Португалия е изправена пред тактическо предизвикателство срещу дебютантите на Световното първенство, като Консейсао очаква дефанзивен подход от страна на Канаваро – тактика, подобна на тази на Конго в първия им мач.

„Имам приблизителна представа каква ще бъде стратегията на Узбекистан, познавам добре италианските треньори. Знам, че тяхната стратегия ще бъде да отложат първия ни гол възможно най-дълго с много добре организирана, много сплотена и много компактна защитна петица. Всички ние тук в отбора вече знаем какви трудности ни предстоят. Знаем грешките, които допуснахме в последния мач, които не можем да си позволим да повторим в този“, завърши Консейсао.

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