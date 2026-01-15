Над 500 милиона заявки за билети за Мондиал 2026, най-голям е интересът за мач на Португалия

Третият и последен мач на Португалия от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Колумбия в Маями, насрочен за 27 юни, е бил най-търсеният мач за билети, разкриха от ФИФА. Организацията обяви, че е получила над 500 милиона заявки за билети за предстоящото Световно първенство, което ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, въпреки противоречията около високите цени на билетите.

Подадени са рекорден брой заявки за билети на Мондиал 2026, любопитна държава е лидер

Заявките са дошли от всички 211 страни и територии членки на федерацията. Освен от трите страни домакини, търсенето е било особено силно в Германия, Англия, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Испания и Португалия, съобщи ФИФА в изявление. Освен Колумбия - Португалия, мачовете с голямо търсене на билети са били Мексико - Южна Корея в Гуадалахара на 18 юни и финалът в Ню Джърси на 19 юли. Феновете имаха срок до вторник да изпратят заявките си за билети, които ще бъдат разпределени чрез система за теглене на жребий. Резултатите няма да бъдат обявени преди 5 февруари. „Знаейки колко много означава този турнир за хората по света, единственото ни съжаление е, че не можем да посрещнем всички фенове на стадионите“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино, който е изправен пред критики заради ценовата стратегия за състезанието.

Applications received from fans living in all 211 FIFA Member Associations, with more than half a billion ticket requests submitted in just 33 days 🏆 — FIFA (@FIFAcom) January 15, 2026

Световната централа постави Португалия сред отборите с най-скъпи билети по време на груповата фаза, заедно с трите страни домакини и с Аржентина, настоящия носител на титлата, Бразилия и Англия. В сценарий, при който Португалия спечели групата и достигне до финала, фен трябва да похарчи около шест хиляди евро, за да гледа всички мачове на шампиона в Лига на нациите "А".