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Мачът Бразилия - Шотландия е сериозно заплашен от същата участ, която вече преживяха Франция и Ирак

  • 24 юни 2026 | 19:39
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Мачът от група "C" на Мондиал 2026 г между Бразилия и Шотландия, който ще се проведе тази вечер в Маями, е сериозно застрашен от прекъсване заради буря, съобщават медиите зад Океана, както и изданията в двете страни. Случаят няма да е прецедент на Световното, като само преди два дни първата среща, която пострада от лошото време, беше ФранцияИрак (3:0) във Филаделфия.

Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия
Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

Съдията на мача на "петлите" трябваше да отложи началото на второто полувреме с повече от два часа. Причината е протоколът на американските власти, според който всяка мълния в радиус до 13 километра около стадиона изисква 30-минутна пауза. Поради голямото забавяне срещата се засече и с мача от същата група между Норвегия и Сенегал (3:2).

Властите в Маями вече издадоха предупреждение за тази вечер във Флорида, като мачът в момента е насрочен да започне в 18:00 часа местно време - съответно 01:00 часа българско, когато се очаква буря. В случай че „Хард Рок Стейдиъм“ бъде засегнат от мълнии, ШотландияБразилия може да бъде прекъснат за неопределен период.

Селекционерът на Шотландия Стив Кларк разкри днес, че отборът му има готов план в случай, че мачът бъде прекъснат.

По време на пресконференцията преди мача той заяви: „Това се случи за първи път на този турнир. Мисля, че досега имахме малко късмет с времето. Гледайки прогнозата за утре, е възможно да има някои смущения, причинени от дъжд. Имаме стратегия как да се справим със ситуацията. Очевидно не знаем колко ще продължи забавянето. Трябва да изчакате 30 минути след последната мълния, така че отлаганията да не продължават безкрайно".

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Снимки: Gettyimages

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