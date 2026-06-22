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Джак Хендри: Очаквам с нетърпение да се изправя срещу Неймар

  • 22 юни 2026 | 10:21
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Шотландският защитник Джак Хендри заяви, че не се притеснява от предизвикателството да играе срещу Неймар, ако най-добрият голмайстор на Бразилия за всички времена е годен за мача от Световното първенство по футбол между двете страни в сряда.

„Да, няма проблем“, заяви Хендри, когато беше попитан за възможността да играе срещу Неймар.

„Очевидно се чувствам доста комфортно да се изправя срещу Неймар и го очаквам с нетърпение. Трябва да се получи наистина добра битка и ако той играе, тогава го очаквам с нетърпение“, каза още шотландският национал.

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти коментира по-рано, че очаква 34-годишният Неймар да бъде на разположение за двубоя от група C на Мондиал 2026 в Маями, след като пропусна първите два мача, докато се възстановява от контузия на прасеца.

31-годишният Хендри игра срещу Неймар в Шампионската лига през 2021 година, когато шотландецът носеше екипа на Брюж, а бразилецът беше в Пари Сен Жермен. Срещата завърши при резултат 1:1.

Хендри в момента е част от саудитския Ал-Етифак, но не успя да играе срещу Неймар по време на престоя му в в местното първенство, след като бразилецът записа само седем мача за Ал-Хилал.

Шотландия има 3 точки от първите си два мача и заема трето място в група C с добър шанс да се класира за елиминациите на Световното първенство за първи път, дори и да загуби от Бразилия, благодарение на новия, разширен формат на турнира.

Отборът Бразилия натрупа 4 точки и е начело в групата по голова разлика пред Мароко, което се изправя срещу Хаити в сряда.

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