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Пакета: Имам връзка с Вини още от времето ни във Фламенго

  • 22 юни 2026 | 11:03
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Халфът на бразилския национален отбор Лукаш Пакета заяви, че победата на Бразилия с 3:0 над Хаити е важна стъпка в развитието на отбора на Световното първенство, като същевременно приветства завръщането на Неймар към пълноценни тренировки. 28-годишният Пакета беше един от най-добрите бразилски играчи на терена, като направи чудесна асистенция на приятеля си от детството Винисиус и участва в изработването на един от головете на Матеуш Куня за успеха срещу Хаити.

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити
Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

„Мисля, че изиграхме добър мач в съответствие с очакванията ни за подобряване на техническите качества и изграждането на играта; осигурихме си солидна победа“, каза Пакета на пресконференция в Ню Джърси. „Това е мач, който ни дава увереност да продължим да се подобряваме с напредването на турнира.“ Бразилия получи добри новини и от участието на Неймар в първата му пълноценна тренировка с отбора в неделя, като Пакета каза, че номер 10 остава важна фигура за националния отбор.

„Всички сме много щастливи, че се завърна, отново на тренировки и отново на терена с нас“, каза Пакета. „Той е абсолютно жизненоважен играч за нашия национален отбор; има прекрасна история тук и все още може да ни помогне много. Той е много важен, точно както всеки друг играч в отбора. Радваме се за него, щастливи сме, че се завърна, и се надяваме, че ще се върне на терена възможно най-скоро, за да ни помогне.“

Неймар ще бъде готов за последния мач на Бразилия от груповата фаза
Неймар ще бъде готов за последния мач на Бразилия от груповата фаза

Пакета също похвали Винисиус, бившия си съотборник от Фламенго, казвайки, че връзката им датира от детството им. „Имаме прекрасно приятелство от много дълго време“, каза Пакета. „За първи път видях Вини, когато беше още много млад; имаме тази връзка още от времето ни във Фламенго. Той е човек, на когото се възхищавам много; изпитвам огромно уважение към него. Без съмнение, това, че сме тук с него и преживяваме поредното Световно първенство, е невероятно специално за нас.“

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Снимки: Gettyimages

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