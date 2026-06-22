Неймар не отговаря на критиките, но като че ли неговият момент вече е дошъл

В очакване на своя дебют, който да му позволи да се наслади на последния си танц, Неймар се превърна в една от основните теми на турнира. Контузията му, повиквателната и решенията на Карло Анчелоти отвориха безкраен дебат, който надхвърля футбола и разделя Бразилия. Едните смятат, че той никога не е трябвало да пътува, докато други продължават да го виждат като ключова фигура за амбициите на „кариоките“. Усещането обаче е ясно: изглежда има позволение за удари от всички страни по №10.

Последният удар дойде от най-високо ниво. По време на събитие в Бело Оризонте президентът Лула да Силва попитал едно дете кой е най-добрият играч на „селесао“. Детето отговорило: Неймар. Президентът на Бразилия, който не забравя подкрепата на футболиста за съперника му на изборите Болсонаро, отвърнал подигравателно: „Неймар дори не играе. Той е първият играч от националния отбор, който работи от вкъщи“.

Неймар участва в първата си пълна тренировка със състава на Бразилия

Фразата разпали полемика, която вече гореше. Жозе Бото, спортен директор на Фламенго, също отправи критики към повиквателната на Неймар: „Не разбирам как играч, който е изиграл два мача през последните два месеца, е повикан“. Той добави и сравнение с един от своите футболисти: “Педро (от Фламенго - бел.ред.), който има 15 гола и е голмайстор на бразилското първенство в отбор, който трудно бележи, не е повикан“.

Докато ускорява възстановяването си от мускулната контузия, която му попречи да участва в първите два мача на „кариоките“ на Мондиала, общественият съд не спира. Липса на ритъм, твърде много контузии и място, което други смятат, че заслужават повече. Дискусия, която от седмици е водеща в Бразилия. Въпреки това, възприятието се променя коренно вътре в бразилския отбор. Зад затворените врати... няма нито едно съмнение.

Анчелоти винаги е бил най-големият му защитник. Италианският треньор винаги е твърдял, че повиквателната се основава на спортни критерии и е запазил доверието си в играча, дори след като контузията се оказа по-сериозна, отколкото медицинският щаб на Сантос твърдеше тогава. „Той има два месеца, за да докаже, че притежава качествата да играе на идното Световно първенство“, предупреди той преди турнира. След повиквателната реториката остана същата: „Вярваме, че той е важен играч и ще бъде ключов на този Мондиал, има същите отговорности като останалите 25 играчи“. А след потвърждението на контузията, той отправи последна стрела към пресата: „Нямаме абсолютно никакво намерение да заменяме когото и да било“.

Години наред Неймар беше упрекван, че е твърде голям егоцентрик. Критикуваха се жестовете му, контузиите му, кариерните му решения и дори политическите му позиции. В Бразилия малко спортни фигури предизвикват такова дълбоко разделение. Неймар никога не се е радвал на консенсуса, запазен за други национални легенди. И все пак, историята се променя напълно, когато се прекрачи прагът на бразилската съблекалня.

По време на последната отворена за медиите тренировка кадрите с Винисиус, който придружава Неймар, шегува се с него и празнува завръщането му към отборните занимания, бяха истинска декларация за намерения. „Неймар е нашият идол. Говорех с Неймар на всеки лагер. Той винаги ми казваше: „По дяволите, Анчелоти пак не ме е повикал, много съм тъжен““, обясни №7. Но той не е единственият. „Щастливи сме за него, щастливи сме, че се завърна и се надяваме да го видим отново на терена възможно най-скоро, за да ни помогне. Той е абсолютно жизненоважен играч за нашия национален отбор“, заключава Лукас Пакета. Това е позиция, поддържана и от други тежки фигури в съблекалнята като Каземиро, Алисон и Данило. И точно тук се крие голямото противоречие, което заобикаля Неймар на този Мондиал.

Той не е отговорил на критиките. Не е отговорил на президента на страната си. Не е влязъл в дискусията дали заслужава да бъде тук, или не. Ограничил се е до тренировки, възстановяване и чакане. И изглежда, неговият момент вече е дошъл, за да сложи край на усещането, че съществува разрешително за удари от всички страни по бразилския номер 10.



Статия за “Марка” на ЖОЕЛ ДЕЛ РИО

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