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  3. Карека: Франция е фаворит номер 1, дано ги бием на финала

Карека: Франция е фаворит номер 1, дано ги бием на финала

  • 24 юни 2026 | 11:39
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Бразилската легенда Карека определи Франция като фаворит номер 1 на световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Бившият голмайстор на Наполи даде интервю пред "Тутоспорт", в което изрази надежда, че "Селесао Бразилейра" ще срещне "петлите" на финала в Ню Йорк, където ще отмъсти за болезнените поражения през 1986, 1998 и 2006 г.

"Ясно е, че Франция е най-силният отбор на Мондиала и основният претендент за световната титла. Мечтата на бразилците е да срещнем "сините" на финала и да им отмъстим за загубите от миналото", заяви Антонио де Оливейра Фильо - Карека.

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Снимки: Imago

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