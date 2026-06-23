В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

Бразилското крило Габриел Мартинели се готви за тежко изпитание срещу Шотландия в сблъсъка на Световното първенство в Маями в сряда. Момчетата на Стив Кларк все още се борят да се измъкнат от груповата фаза за първи път в историята на Шотландия, като равенство срещу петкратните световни шампиони почти гарантирано ще бъде достатъчно за продължаване напред.

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Звездата на Арсенал, Мартинели, който може да си пробие път в стартовия състав след контузията на нападателя на Барселона Рафиня, е добре запознат с много от звездните имена на Шотландия и се готви за трудно изпитание на стадион „Хард Рок“.

„Ще бъде труден мач, те имат много качествени играчи“ Те имат Джон Макгин от Астън Вила, и Анди Робъртсън от Ливърпул, който сега е в Тотнъм. Те определено ще излязат мотивирани, за да се опитат да ни победят, но ние тренираме усилено, ще бъде страхотен мач, надявам се да можем да си тръгнем с победата", каза той пред репортери в тренировъчната база на отбора в Ню Джърси.

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Мартинели настоя, че Бразилия се фокусира върху спечелването на мача, за да оглави групата и да остане в Съединените щати, като победителят от Група C играе в Хюстън на 28 юни.

„Определено искаме да отидем в Маями и да спечелим мача, за да се класираме на първо място“, каза той. Да отседнем в хотела тук с всички удобства, които предлага, е много по-добре.

Ако се класираме на второ място, трябва да отидем в Мексико, което променя целия график. Нашият манталитет е да печелим и да останем тук заради всички предимства, които имаме тук. Тренировъчният център е страхотен, хотелът също, има много неща, които можем да правим заедно. Това определено е нашият манталитет.“

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