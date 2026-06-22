Съставите на Франция и Ирак, Дешан прави три промени

Франция ще търси нова победа на Мондиал 2026 в срещата с Ирак от втория мач за двата отбора от група "I". Двубоят ще се се играе на "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия и стартира точно в полунощ българско време. Заради силна буря в Пенсилвания се появиха информации, че е възможно началото на мача да бъде забавено.

Тимът на Дидие Дешан изигра силно второ полувреме срещу Сенeгал и записа заслужена победа с 3:1, а нови три точки ще ги пратят със сигурност към елиминациите. Ирак пък претърпя доста тежко поражение с 1:4 от Норвегия.

Килиан Мбапе бе в основата на успеха на Франция. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза два гола срещи сенегалците и изпревари Оливие Жиру като играча с най-много голове с екипа на "петлите". Освен това нападателят има и цели 14 попадения на световни първенства, като днес му се отваря идеална възможност да увеличи головата си сметка. Единственото, което може би звучи притеснително за тима на Дешан е, че Франция няма суха мрежа в последните си шест мача. В 14 поредни срещи обаче французите неизменно се разписват в противниковите врати, като в 13 от тях попаденията са повече от едно.

Notre XI de départ pour défier l’Irak 🇫🇷🔥



Rendez-vous à 23h00 pour notre deuxième match de Coupe du Monde, en direct sur M6 et beIN SPORTS 1 ⚽️📺



🇫🇷🇮🇶 #FRAIRQ | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MnpzDevS8b — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 22, 2026

Ирак пък все още няма точка на световно първенство, а ако отстъпят и днес, "лъвовете от Месопотамия" ще станат първият азиатски отбор, който е загубил първите си пет мача на световни първенства. Досега Франция и Ирак никога не са играли помежду си.

Този, както и всички 104 мача, от Мондиал 2026 се излъчват пряко на bnt.sportal.bg.

Дешан прави три промени в своя стартов състав. Брадли Баркола стартира за сметка на Дезире Дуе и ще партнира в в предни позиции на Усман Дембеле, който отново е в ролята на „десетка“, и на Майкъл Олисе, който е по десния фланг. На върха на атаката е Килиан Мбапе. Ману Коне пък започва на мястото на Орелиан Чуамени в средата на терена и ще партнира на Адриен Рабио. Тео Ернандес пък отстъпва мястото си на Люка Дин отляво на френската отбрана.

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд също прави три промени в състава си за решаващия втори мач на отбора. Ахмед Базил ще започне като титулярен вратар на мястото на Джалал Хасан, офанзивният халф Зидан Икбал заменя Али Джасим, а Ахмед Касем получава предпочитание пред Али Ал Хамади, за да играе по лявото крило и да помага на капитана Аймен Хюсеин в атаката.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages