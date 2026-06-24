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Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

  • 24 юни 2026 | 17:05
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Националните отбори на Шотландия и Бразилия тази нощ излизат един срещу друг в Маями, за да изиграят последния мач помежду си от група “С” на Мондиал 2026. Началният двубой на сблъсъка е 1:00 българско време.

В момента “Селесао” е на първо място в групата с актив от 4 точки след реми 1:1 с втория Мароко (4 т.) и убедителна победа с 3:0 над аутсайдера Хаити (0 т). “Гайдарите” пък заемат третата позиция със своите 3 пункта след минимален успех с 1:0 над тима от Централна Америка, но отстъпиха със същия резултат срещу африканците.

Така и двата тима имат шансове да завършат първи в групата, но са застрашени и от това да останат чак трети. Бразилците ще задържат лидерството си при победа, стига Мароко да не спечели срещу Хаити с два или три гола повече. Шотландците също се нуждаят от успех, за да застанат начело на групата, но също така и от грешна стъпка на “атласките лъвове” в другата среща по същото време.

В исторически план превъзходството е изцяло в полза на Бразилия, която има осем победи в десетте си мача с Шотландия, а другите два са завършили наравно. Последната им среща беше през 2011 година, когато “кариоките” спечелиха с 2:0. На Мондиал пък те не са играли помежду си от 1998-а насам, като тогава южноамериканците също са победители, но с 2:1.

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