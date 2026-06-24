Анчелоти за Шотландия; Много добре организирани бойци, Неймар е готов да играе

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния мач от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата на "селесао" ще се появи на терена в Маями на 25 юни от 1:00 часа българско време. 34-годишният нападател беше повикан от италианския специалист за Мондиала в Северна Америка след близо три години отсъствие, но все още не е играл на турнира заради контузия в прасеца.

"Неймар е налице. Той тренира тази седмица и ще бъде готов за мача. Много сме щастливи, че се завърна, защото очевидно може да помогне на отбора със своите качества. Наистина го опознах добре. Той работи много сериозно, опитваше се да се възстанови възможно най-бързо. Много се радвам за него. Дори да не играе, той носи опит, познания за играта и помага на младите играчи. Той се справя много добре", заяви Анчелоти пред медиите. Попитан колко би могъл да играе Неймар, италианецът се пошегува: "Той може да играе 90 минути - ходейки. Не, добре е, работи и тренира много добре."

Тимът на Бразилия, който завърши наравно 1:1 срещу Мароко и победи Хаити с 3:0 в първите си два мача от група "C", в която е лидер, ще си гарантира класиране за елиминациите, ако избегне поражение срещу Шотландия, а Карло Анчелоти очаква силно представяне от играчите си. Той обаче ще трябва да намери заместник на крилото Рафиня, който страда от проблем в бедрото, но отново отказа да съобщи кой ще го замени в стартовия състав. "Очевидно сме много отдадени в това да се представим добре с тази фланелка на световното първенство. Мисля, че първият мач не беше най-добрият, вторият беше по-добър и сме уверени, че третият ще бъде най-добрият", каза италианецът.

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Съперникът в лицето на Шотландия, който е с една победа и едно поражение след първите срещи, може да продължи като един от осемте най-силни отбори, завършили на трето място в групите си, а Анчелоти очаква труден двубой срещу "гайдарите". "Отборът на Шотландия е качествен. Те са бойци и са много добре организирани. Скот Мактоминей и Джон Макгин са опитни играчи, които са свикнали с подобни мачове. Ще бъде труден мач, както обикновено. Мисля, че лесните срещи на световното първенство приключиха отдавна, така че сме готови да изиграем труден двубой", добави Анчелоти.

Полетът на Бразилия за Маями беше отложен във вторник, премествайки пресконференцията на Анчелоти за по-късен час, но италианецът заяви, че няма да позволи на това да му попречи да се наслади на първия си Мондиал като треньор. "Преди днес всичко беше перфектно. Днес имаше малък проблем, но това може да се случи. Мисля, че имаме качеството и увереността, за да направим добро световно първенство. Във футбола всичко може да се случи, но при всички положения това ще бъде прекрасно преживяване - дори да се е наложило да давам пресконференция в девет вечерта", каза италианецът.

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Снимки: Gettyimages