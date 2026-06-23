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Критики към Анчелоти: Използва Неймар, за да прикрие слабата игра на Бразилия

  • 23 юни 2026 | 13:04
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Някогашният национал на Бразилия Луизао остро разкритикува селекционера на тима сега Карло Анчелоти. Конкретно той смята, че италианецът използва шума около Неймар, за да отвлича вниманието от показаното от отбора му. На Мондиала в момента “селесао” стартира с 1:1 срещу Мароко, след което надви Хаити с 3:0.

“Мисля, че Анчелоти греши от първия ден, откакто дойде. Сгреши, че използва Неймар, за да прикрие собственото си представяне, което трябваше да постигне: резултат, организация на отбора… Не, той винаги предпочиташе да говори за Неймар, за да не говори никой за това как изглеждаха мачовете на националния отбор. Не се подобри, не напредна, мисля, че ръководи тима ужасно”, коментира бившият бранител на Бенфика.

Луизао даже надхвърли спортния план, като обвини Карлето, че дори не можел да комуникира удачно.

“Според мен изглежда, че Анчелоти е против бразилския народ. Трябва да се промени, трябва да разбере обществото, Фелипао (Луис Фелипе Сколари, бивш селекционер на Бразилия и Португалия, бел. ред.) е в Съединените щати, нека го попита, нека му зададе въпроси... но изглежда, че начинът е „това, което мисля, това, което искам, и точка“. Селекционерът не може да бъде такъв”, добави 45-годишният вече Луизао.

Неймар не отговаря на критиките, но като че ли неговият момент вече е дошъл
Неймар не отговаря на критиките, но като че ли неговият момент вече е дошъл
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