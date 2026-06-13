Бивш клуб на Христо Стоичков опитва да измъкне Горетцка под носа на Милан

Американският Чикаго Файър, в който преди години игра и българската легенда Христо Стоичков, се е прицелил в трансфер на германския халф Леон Горетцка, съобщава The Athletic. Отборът от Мейджър сокър лигата (МЛС) вече преговаря с халфа и с неговия бивш съотборник Роберт Левандовски, който напусна Барселона и дори е посетил Илинойс. Горетцка, който има 312 мача за баварците, е с изтичащ договор в края на месеца, след което ще се превърне в свободен агент. Той е трансферна цел и на европейски клубове, сред които италианският гранд Милан. Горецка, на 31, в момента е с националния отбор на Германия на Световното първенство. Той е седемкратен шампион в Бундеслигата и също така има Шампионска лига във визитката си. Халфът игра с Левандовски между 2018 и 2022, когато полякът премина в Барселона.

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Снимки: Gettyimages