Ювентус се разделя с изпълнителния си директор след само един сезон

Собствениците на Ювентус са решили да освободят изпълнителния дирекор Дамиен Комоли от неговия пост в клуба, съобщават италианските медии.

Предстои единствено да бъде официализирана раздялата между двете страни след днешните размишления. Френският ръководител беше назначен в торинския гранд само преди година, след като преди това беше работил за Монако, Арсенал, Сент Етиен, Тотнъм, Ливърпул, Фенербахче и Тулуза. Въпреки това под негово ръководство “Старата госпожа” направи разочароващ сезон, в който нито спечели трофей, нито се класира за Шампионската лига. Вероятно това е и причината за неговото освобождаване.

🚨⚪️⚫️ Confirmed: Damien Comolli, no longer Juventus CEO from today. It’s over. pic.twitter.com/fD1zxVFy7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Фаворит за наследник на Комоли е дългогодишният президент на Сасуоло Джовани Карневали.

‼️Juventus have already lined up Carnevali as the replacement for Damien Comolli, barring any surprises he’ll be the new CEO. It’s also confirmed that Chiellini will hold a higher and more central role in the project (@MatteMoretto / @FabrizioRomano ) pic.twitter.com/jSPkVZPe86 — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) June 11, 2026

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Снимки: Gettyimages