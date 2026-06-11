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  3. Ювентус се разделя с изпълнителния си директор след само един сезон

Ювентус се разделя с изпълнителния си директор след само един сезон

  • 11 юни 2026 | 17:45
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Ювентус се разделя с изпълнителния си директор след само един сезон

Собствениците на Ювентус са решили да освободят изпълнителния дирекор Дамиен Комоли от неговия пост в клуба, съобщават италианските медии.

Предстои единствено да бъде официализирана раздялата между двете страни след днешните размишления. Френският ръководител беше назначен в торинския гранд само преди година, след като преди това беше работил за Монако, Арсенал, Сент Етиен, Тотнъм, Ливърпул, Фенербахче и Тулуза. Въпреки това под негово ръководство “Старата госпожа” направи разочароващ сезон, в който нито спечели трофей, нито се класира за Шампионската лига. Вероятно това е и причината за неговото освобождаване.

Фаворит за наследник на Комоли е дългогодишният президент на Сасуоло Джовани Карневали.

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Снимки: Gettyimages

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