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Норвегия отпразнува победата си над Сенегал по впечатляващ начин

  • 23 юни 2026 | 19:32
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От Норвегия отпразнуваха по прекрасен начин победата си с 3:2 над Сенегал, с която си гарантираха участие в елиминациите на Мондиал 2026.

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Съставът и треньорският щаб на тима се включиха в придобилото голяма популярност викингско гребане на норвежките фенове. След края на мача всички от лагера на Норвегия седнаха на терена пред една от трибуните на “МетЛайф Стейдиъм” и заедно със своите фенове загребаха с ръце във въздуха, водени от капитана Мартин Йодегор, който задаваше тон, удряйки по тъпан.

Видеото доби голяма популярност в социалните мрежи, като норвежците ще се надяват да повторят това отпразнуване и след сблъсъка си с Франция в петък вечер, когато двата тима ще си оспорват първото място в група “I”.

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Снимки: Gettyimages

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