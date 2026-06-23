Норвегия отпразнува победата си над Сенегал по впечатляващ начин

От Норвегия отпразнуваха по прекрасен начин победата си с 3:2 над Сенегал, с която си гарантираха участие в елиминациите на Мондиал 2026.

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Съставът и треньорският щаб на тима се включиха в придобилото голяма популярност викингско гребане на норвежките фенове. След края на мача всички от лагера на Норвегия седнаха на терена пред една от трибуните на “МетЛайф Стейдиъм” и заедно със своите фенове загребаха с ръце във въздуха, водени от капитана Мартин Йодегор, който задаваше тон, удряйки по тъпан.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

Видеото доби голяма популярност в социалните мрежи, като норвежците ще се надяват да повторят това отпразнуване и след сблъсъка си с Франция в петък вечер, когато двата тима ще си оспорват първото място в група “I”.

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Снимки: Gettyimages