Солбакен: Холанд можеше да вкара четири

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Столе Солбакен отдаде дължимото на звездата на тима си Ерлинг Халанд, след като нападателят отбеляза втория си дубъл на Световното първенство при победата с 3:2 над Сенегал в Група I в понеделник.
"Искам да кажа, днес той пропусна празна врата и дори можеше да вкара четири. Не, искам да кажа, той е най-добрият нападател - не играе за Франция или Аржентина, той вкарва за Норвегия. Вече е отбелязал четири гола, по два пъти на най-голямата сцена", каза още треньорът.
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Норвежците са втори в групата с 6 точки, като изостават от лидера Франция само по голова разлика преди последния мач между двата тима в петък, като "петлите" също разчитат на голяма звезда в нападение в лицето на Килиан Мбапе, който също има четири попадения в турнира досега.
"По-лесно е да спечелиш Златната обувка, когато играеш за Франция или Аржентина, но ще се опитаме да дадем на Ерлинг повече мачове и повече помощ и в следващите мачове. Така че той е във възторг и аз съм много щастлив за него, че може да вкарва на най-голямата сцена", добави Солбакен.
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Тъй като играчите му бяха видими уморени в края на мача, Солбакен намекна, че може да ротира състава за двубоя с Франция.
"Все още не сме започнали планиране за мача с Франция, така че сега ще се върнем в лагера си и ще се възстановим. Имаме нужда от това за много трудния предстоящ мач, може и други играчи да получат шанс“, каза още той.
Франция и Норвегия вече си осигуриха място на 1/16-финалите, като двубоят между тях ще определи победителя в групата.