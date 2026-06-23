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Солбакен: Холанд можеше да вкара четири

  • 23 юни 2026 | 08:50
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Селекционерът на националния отбор на Норвегия Столе Солбакен отдаде дължимото на звездата на тима си Ерлинг Халанд, след като нападателят отбеляза втория си дубъл на Световното първенство при победата с 3:2 над Сенегал в Група I в понеделник.

"Искам да кажа, днес той пропусна празна врата и дори можеше да вкара четири. Не, искам да кажа, той е най-добрият нападател - не играе за Франция или Аржентина, той вкарва за Норвегия. Вече е отбелязал четири гола, по два пъти на най-голямата сцена", каза още треньорът.

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Норвежците са втори в групата с 6 точки, като изостават от лидера Франция само по голова разлика преди последния мач между двата тима в петък, като "петлите" също разчитат на голяма звезда в нападение в лицето на Килиан Мбапе, който също има четири попадения в турнира досега. 

"По-лесно е да спечелиш Златната обувка, когато играеш за Франция или Аржентина, но ще се опитаме да дадем на Ерлинг повече мачове и повече помощ и в следващите мачове. Така че той е във възторг и аз съм много щастлив за него, че може да вкарва на най-голямата сцена", добави Солбакен.

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Тъй като играчите му бяха видими уморени в края на мача, Солбакен намекна, че може да ротира състава за двубоя с Франция.

"Все още не сме започнали планиране за мача с Франция, така че сега ще се върнем в лагера си и ще се възстановим. Имаме нужда от това за много трудния предстоящ мач, може и други играчи да получат шанс“, каза още той.

Франция и Норвегия вече си осигуриха място на 1/16-финалите, като двубоят между тях ще определи победителя в групата.

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