Норвегия - Сенегал (съставите)

Отборите на Норвегия и Сенегал се изправят един срещу друг в ключов двубой от група "I" на Световното първенство. Срещата на "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд е с начален час 03:00 българско време и ще бъде ръководен от бразилеца Уилтон Сампайо.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всичко 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Норвегия стартира участието си на световните финали с разгромен успех с 4:1 срещу Йордания. Ерлинг Холанд отбеляза два от головете, а "викингите" показаха, че неслучайно са смятани за един от скритите фаворити на първенството.

Сенегал изигра много силно първо полувреме срещу Франция, но през второто полувреме не можа да се противопостави на"петлите" и отстъпи с 1:3. Това прави днешния мач изключително важен за "лъвовете от Теранга".

🇸🇳🦁 Le XI des Lions est connu !



Pour ce match face à la Norvège, le sélectionneur Pape Thiaw renouvelle sa confiance aux mêmes onze joueurs qui ont débuté contre la France. pic.twitter.com/nsiIubH4SR — Équipe nationale du Sénégal (@EquipeNsenegal) June 22, 2026

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Снимки: Gettyimages