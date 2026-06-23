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Гледайте на живо: Франция - Ирак
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Норвегия - Сенегал (съставите)

Норвегия - Сенегал (съставите)

  • 23 юни 2026 | 02:00
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Отборите на Норвегия и Сенегал се изправят един срещу друг в ключов двубой от група "I" на Световното първенство. Срещата на "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд е с начален час 03:00 българско време и ще бъде ръководен от бразилеца Уилтон Сампайо.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всичко 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Норвегия стартира участието си на световните финали с разгромен успех с 4:1 срещу Йордания. Ерлинг Холанд отбеляза два от головете, а "викингите" показаха, че неслучайно са смятани за един от скритите фаворити на първенството.

Сенегал изигра много силно първо полувреме срещу Франция, но през второто полувреме не можа да се противопостави на"петлите" и отстъпи с 1:3. Това прави днешния мач изключително важен за "лъвовете от Теранга".

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Снимки: Gettyimages

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