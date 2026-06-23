Треньорът на Сенегал: Не сме мъртви

Отборът на Сенегал е в несигурно положение след двете загуби на старта на Световното първенство от Франция и Норвегия, но надеждите, че тимът може да продължи напред все още не са мъртви, смята селекционерът на тима Папе Тиау, цитиран от Ройтерс.

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"Мисля, че беше труден мач за нас срещу много силен норвежки отбор, който ни постави в много трудни ситуации, тъй като те бяха много ефективни", коментира Тиау. "Допуснахме голове вероятно в най-лошия момент - точно преди почивката и веднага след като излязохме за второто полувреме. Но трябва да поздравим Норвегия и насърчавам играчите си да не се отчайват, защото не беше лесно. Търсехме положителен резултат и искахме да си тръгнем с три точки, но това просто не ни се случи тази вечер", каза още той.

Най-доброто, което Сенегал може да направи, е да заеме едно от осемте места за най-добрите трети отбори, но трябва да победи Ирак в последния им мач от груповата фаза в Торонто в петък, за да имат някакъв шанс. "Имаме още един мач и трябва да се съсредоточим върху него, за да опитаме да вземем три точки и след това да стискаме палци", каза Тиау.

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"Мисля, че е твърде рано да се каже, че се провалихме. Не сме мъртви. Не сме в добра позиция и вярно е, че това е първият път, в който Сенегал започва кампания на Световното първенство с две загуби. Но все още имаме шанс да се класираме и ще се съсредоточим върху последния мач. Искаме да се опитаме да вземем тези три точки и се надяваме, че можем да продължим. Щом си в следващия кръг, тогава започва друг турнир", сигурен е треньорът.

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Снимки: Gettyimages