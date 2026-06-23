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  3. С два мача Холанд стана голмайстор номер 1 на Норвегия на световни финали

С два мача Холанд стана голмайстор номер 1 на Норвегия на световни финали

  • 23 юни 2026 | 05:25
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Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд отбеляза два гола в мача срещу Сенегал от втория кръг на груповата фаза на Световно първенство, спечелен с 3:2. Тези попадения са трето и четвърто за 25-годишния нападател на Мондиал 2026, с което той стана едноличен голмайстор в историята на норвежкия национален отбор на световни финали.

Холанд подобри постижението на бившия халф на „викингите“ Киетил Рекдал, който имаше два гола на световни шампионати (през 1994 и 1998 г.).

Общо за националния отбор на Норвегия 25-годишният Холанд е отбелязал 59 гола в 52 мача.

В третия кръг от груповата фаза норвежците ще се изправят срещу Франция в директен спор за първото място.

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Снимки: Gettyimages

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