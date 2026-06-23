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Мондиал 2026: Йордания - Алжир
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Холанд: Поредна невероятна вечер

Холанд: Поредна невероятна вечер

  • 23 юни 2026 | 06:59
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Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд коментира представянето си в мача срещу Сенегал, спечелен с 3:2. Това беше втори успех за "викините" на на Световно първенство.

Звездата на Манчестър Сити отбеляза два от головете за успеха на норвежците, след като преди това се разписа два пъти и за победата с 4:1 срещу Ирак.

„Отново беше нещо специално. Поредна невероятна вечер и аз съм много горд“, заяви Холанд.

„Наслаждавам се. Обичам да играя за Норвегия още от дебюта си и това си личи. Световното първенство е страхотно!“, добави нападателят.

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Снимки: Gettyimages

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