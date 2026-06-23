Холанд: Поредна невероятна вечер

Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд коментира представянето си в мача срещу Сенегал, спечелен с 3:2. Това беше втори успех за "викините" на на Световно първенство.
Звездата на Манчестър Сити отбеляза два от головете за успеха на норвежците, след като преди това се разписа два пъти и за победата с 4:1 срещу Ирак.
„Отново беше нещо специално. Поредна невероятна вечер и аз съм много горд“, заяви Холанд.
„Наслаждавам се. Обичам да играя за Норвегия още от дебюта си и това си личи. Световното първенство е страхотно!“, добави нападателят.
Снимки: Gettyimages