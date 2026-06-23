Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

Футболистите на Франция са опитали да останат концентрирани при чакането повече от два часа на подновяването на мача с Ирак, спечелен с 3:0. Второто полувреме беше забавено заради буря в района, което активира протокола в такива случаи: задължителна 30-минутна пауза дори при една гръмотевица в радиус от 8 км от стадиона. При всяка следваща гръмотевица отброяването на този половин час започва наново.

"Беше безкрайно, но се държахме професионално. Казахме си, че трябва да останем концентрирани през това второ полувреме, което бе толкова интензивно, колкото и първото. Мисля, че се справихме добре", коментира халфът на "петлите" Ману Коне, който бе титуляр за първи път.

"Опитахме се да останем нащрек, най-вече ментално, за да не излезем от мача. Всеки се опита да се активира, както може, играхме малко с топката. Някои пиха вода, други ядоха. Важното бе да бъдем готови в момента, в който съдиите ни дадоха сигнал да загряваме", добави пък крилото Манес Аклиуш, цитиран от БТА.

"Мисля, че по-скоро се справихме добре. Когато разбрахме, че ще бъде по-дълго, имахме време да си говорим, да се разсеем и когато разбрахме, че мачът ще бъде подновен, отново се концентрирахме", каза защитникът на Барселона Жул Кунде.

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