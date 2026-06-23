Люка Дин: Знаем защо сме тук

Френският защитник Люка Дин коментира победата с 3:0 над Ирак във втория кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол. Франция има шест точки и води в Група I, което ѝ гарантира място в плейофите за Световното първенство. Ирак е на последно място с нула точки.

„Това е още една стъпка напред за нас. Знаем защо дойдохме тук - ще продължим да работим мач след мач и да продължаваме да се подобряваме. Наистина се насладих на този двубой – спечелихме с 3:0 и запазихме мрежата си чиста, беше перфектна вечер. Чувствах се добре, съотборниците ми и аз се познаваме добре“, каза Дин пред официалния сайт на ФИФА.

В следващия кръг Франция ще се изправи срещу Норвегия, а Ирак срещу Сенегал.

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Снимки: Gettyimages