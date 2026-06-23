Отборите от Азия носят късмет на Роналдо

Кристиано Роналдо има любопитна връзка с азиатските съперници на световни първенства. Именно срещу представители на този континент падат първите му два гола на Мондиал.

През 2006 година нападателят се разписва от дузпа при успеха на Португалия с 2:0 над Иран, а четири години по-късно бележи и при разгромната победа със 7:0 срещу Северна Корея.

Днес Португалия се изправя срещу Узбекистан, а всички погледи отново ще бъдат насочени към Роналдо. След равенството с ДР Конго върху капитана на португалците се изсипаха сериозни критики за представянето му.

Дали именно срещу още един азиатски съперник Роналдо ще отговори по най-добрия начин – с гол?

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