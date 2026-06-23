Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Узбекистан
  3. Отборите от Азия носят късмет на Роналдо

Отборите от Азия носят късмет на Роналдо

  • 23 юни 2026 | 11:53
  • 94
  • 0

Кристиано Роналдо има любопитна връзка с азиатските съперници на световни първенства. Именно срещу представители на този континент падат първите му два гола на Мондиал.

През 2006 година нападателят се разписва от дузпа при успеха на Португалия с 2:0 над Иран, а четири години по-късно бележи и при разгромната победа със 7:0 срещу Северна Корея.

Днес Португалия се изправя срещу Узбекистан, а всички погледи отново ще бъдат насочени към Роналдо. След равенството с ДР Конго върху капитана на португалците се изсипаха сериозни критики за представянето му.

Дали именно срещу още един азиатски съперник Роналдо ще отговори по най-добрия начин – с гол?

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

  • 23 юни 2026 | 11:36
  • 194
  • 0
Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

  • 23 юни 2026 | 11:27
  • 422
  • 0
Конфликт в състава на Мексико

Конфликт в състава на Мексико

  • 23 юни 2026 | 11:21
  • 841
  • 2
Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

  • 23 юни 2026 | 11:16
  • 568
  • 0
Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

  • 23 юни 2026 | 11:13
  • 242
  • 0
Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

  • 23 юни 2026 | 11:11
  • 482
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 4276
  • 12
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 3872
  • 10
Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

  • 23 юни 2026 | 03:48
  • 87004
  • 128
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 39349
  • 21
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 2110
  • 3
Изстрадан обрат зарадва Алжир, Йордания отново се пропука в края

Изстрадан обрат зарадва Алжир, Йордания отново се пропука в края

  • 23 юни 2026 | 08:02
  • 16225
  • 5