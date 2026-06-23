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Кристиано няма търпение да отговори на Меси, а Узбекистан изглежда лесна жертва

  • 23 юни 2026 | 10:51
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След разочарощото си начало на Мондиала Португалия и Узбекистан се изправят в сблъсък от втория кръг в група “K”. Мачът е в Хюстън и започва в 20:00 часа българско време.

Португалците започнаха кампанията си с равенство 1:1 срещу ДР Конго, което веднага увеличи натиска върху тима. Узбекистан пък претърпя поражение с 1:3 от Колумбия в дебютния си мач, което прави предстоящия сблъсък в Хюстън задължителен за печелене, ако искат да запазят реални шансове за класиране напред.

Един от най-големите въпроси преди мача е участието на Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда започна като титуляр в първия мач срещу ДР Конго, но отнесе много критики за пасивната си игра. Това доведе до нови призиви 41-годишният нападател да седне на пейката и да даде шанс на друг футболист. Имайки обаче предвид какво прави Лионел Меси досега, едва ли CR7 ще се съгласи да гледа отстрани. Освен това Роналдо жадува за слава, а тя може да го споходи отново, ако вкара срещу узбеките, защото така ще постигне историческото постижение да се превърне в първия футболист, отбелязал гол на шест различни световни първенства.

В лагера на Португалия основната въпросителна е свързана с физическото състояние на защитника Рубен Диаш, който е под въпрос за срещата. Всички останали играчи са на разположение на треньорския щаб. За разлика от тях, в тима на Узбекистан няма информация за нови контузии, което ще позволи на селекционера им Фабио Канаваро да разчита на най-доброто, с което разполага.

Португалия и Узбекистан никога не са се срещали в официален мач, а това прави срещата в Тексас историческа за двете нации.

Какво следва напред в турнира: ако Португалия спечели групата си, ще се изправи срещу един от третите отбори от групи D, E, I, J или L. При завършване на второ място, техен съперник ще бъде вторият отбор от Група L (където са Англия и Хърватия). За Узбекистан дори третото място може да бъде достатъчно за класиране, стига да са сред осемте най-добри трети отбора, което би ги изправило срещу победителя от Група L.

Ще седне ли Роналдо на пейката за втория мач на Португалия?
Ще седне ли Роналдо на пейката за втория мач на Португалия?
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