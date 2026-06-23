Кристиано няма търпение да отговори на Меси, а Узбекистан изглежда лесна жертва

След разочарощото си начало на Мондиала Португалия и Узбекистан се изправят в сблъсък от втория кръг в група “K”. Мачът е в Хюстън и започва в 20:00 часа българско време.

Португалците започнаха кампанията си с равенство 1:1 срещу ДР Конго, което веднага увеличи натиска върху тима. Узбекистан пък претърпя поражение с 1:3 от Колумбия в дебютния си мач, което прави предстоящия сблъсък в Хюстън задължителен за печелене, ако искат да запазят реални шансове за класиране напред.

Един от най-големите въпроси преди мача е участието на Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда започна като титуляр в първия мач срещу ДР Конго, но отнесе много критики за пасивната си игра. Това доведе до нови призиви 41-годишният нападател да седне на пейката и да даде шанс на друг футболист. Имайки обаче предвид какво прави Лионел Меси досега, едва ли CR7 ще се съгласи да гледа отстрани. Освен това Роналдо жадува за слава, а тя може да го споходи отново, ако вкара срещу узбеките, защото така ще постигне историческото постижение да се превърне в първия футболист, отбелязал гол на шест различни световни първенства.

В лагера на Португалия основната въпросителна е свързана с физическото състояние на защитника Рубен Диаш, който е под въпрос за срещата. Всички останали играчи са на разположение на треньорския щаб. За разлика от тях, в тима на Узбекистан няма информация за нови контузии, което ще позволи на селекционера им Фабио Канаваро да разчита на най-доброто, с което разполага.

Португалия и Узбекистан никога не са се срещали в официален мач, а това прави срещата в Тексас историческа за двете нации.

Какво следва напред в турнира: ако Португалия спечели групата си, ще се изправи срещу един от третите отбори от групи D, E, I, J или L. При завършване на второ място, техен съперник ще бъде вторият отбор от Група L (където са Англия и Хърватия). За Узбекистан дори третото място може да бъде достатъчно за класиране, стига да са сред осемте най-добри трети отбора, което би ги изправило срещу победителя от Група L.

Ще седне ли Роналдо на пейката за втория мач на Португалия?

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