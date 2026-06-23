Гривната на националния отбор обединява португалците в борбата с рака

Гривната, връчена от министър-председателя Луиш Монтенегро на играчите от националния отбор в Сао Бенто, в деня на заминаването им за САЩ за участие на Световното първенство през 2026 г., ще бъде разпространена.

Аксесоарът, който носи цветовете на португалското знаме и имената на 27-те повикани от Роберто Мартинес за Световното първенство през 2026 г., ще бъде репликиран и продаван.

Украшението ще се превърне в символ на солидарност, като приходите от продажбата, ще бъдат дарени за борбата с рака. Гривната включва и името на Диого Жота.

Portugal players will wear a bracelet engraved with their own names as well as Diogo Jota.



They will be wearing it during the entire World Cup tournament. 🇵🇹❤️pic.twitter.com/iTBEBvylDY — The thinker man (@kwekuedilson) June 14, 2026

Витиня говори за гривната още в началото на лагера в Маями, като спомена, че всички спортисти от националния отбор ще я носят по време на състезанието.

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