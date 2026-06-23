Гривната на националния отбор обединява португалците в борбата с рака

Гривната, връчена от министър-председателя Луиш Монтенегро на играчите от националния отбор в Сао Бенто, в деня на заминаването им за САЩ за участие на Световното първенство през 2026 г., ще бъде разпространена.
Аксесоарът, който носи цветовете на португалското знаме и имената на 27-те повикани от Роберто Мартинес за Световното първенство през 2026 г., ще бъде репликиран и продаван.
Украшението ще се превърне в символ на солидарност, като приходите от продажбата, ще бъдат дарени за борбата с рака. Гривната включва и името на Диого Жота.
Витиня говори за гривната още в началото на лагера в Маями, като спомена, че всички спортисти от националния отбор ще я носят по време на състезанието.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google