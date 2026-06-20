Кристиано Роналдо сподели ново послание

Часове след като публикува снимка с няколко съотборници, придружена с надписа „Винаги обединени“, Кристиано Роналдо, капитанът на националния отбор на Португалия, отново използва Instagram за нова публикация.

Нападателят на Ал-Насър използва историите в социалната мрежа за своето послание. „Фокусирай се върху това, което можеш да контролираш“, заяви португалската звезда.

Кристиано стана обект на много критики след първия мач на "мореплавателите" на Световното първенство срещу ДР Конго (1:1). 40-годишният футболист обаче изглежда не обръща внимание на това и опитва да се самонадъха за следващото предизвикателство срещу Узбекистан.

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Снимки: Gettyimages