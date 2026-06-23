Ще седне ли Роналдо на пейката за втория мач на Португалия?

Селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес отговори уклончиво на въпрос дали суперзвездата Кристиано Роналдо ще бъде в стартовия състав за втория мач на тима от груповата фаза на Световното първенство срещу Узбекистан тази вечер от 20:00 българско време.

„Все още не мога да коментирам титулярния състав, защото не съм го казал на играчите си. Предпочитам да не говоря публично за нищо, което не е обсъдено с моите футболисти“, заяви Мартинес преди двубоя.

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Мартинес и състезателите му бяха остро критикувани след равенството 1:1 срещу състава на Демократична република Конго в първия мач. Роналдо също беше подложен на критики, но старши треньорът на португалския тим подчерта, че това е част от работата и процеса.

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„Имаме общо три мача в груповата фаза, така че нищо не се променя. Определихме къде сме допуснали грешки, какво не успяхме да постигнем и какво трябва да променим. Няма отбор, който да е влизал в първия си мач напълно подготвен и перфектен“, обясни специалистът.

„Трябваше да се погледнем критично, да направим честна самооценка и точно това се случи“, коментира още Роберто Мартинес.

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Снимки: Gettyimages