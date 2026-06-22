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Джед Спенс: Тухел не крещи само по мен

  • 22 юни 2026 | 21:40
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Защитникът на националния отбор на Англия Джед Спенс заяви, че не е притеснен от по-високия тон на мениджъра Томас Тухел по време на тренировки. Той опита високите изисквания на германеца като "част от играта".

В социалните мрежи се появи клип, на който се вижда как Тухел крещи по Спенс: "Джед, Джед, събуди се!"

"Това е нещо нормално. Той е чудесен мениджър и иска най-доброто от играчите си. Той изисква високи стандарти и за турнир като този ние трябва да сме готови. Всяка тренировка трябва да е на най-високо ниво, това изисква той. Не съм аз единственият, по който той крещи. Това е част от играта", обясни Спенс.

Джед Спенс направи дебюта си на Световното първенство при победата с 4:2 над Хърватия, а във вторник ще има възможност да се появи и в мача срещу Гана.

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Снимки: Gettyimages

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