Уоткинс: Всеки в този отбор е от решаващо значение

Английският нападател Оли Уоткинс все още не е направил дебют на Световното първенство, но е убеден, че готовността на Томас Тухел да пусне нови играчи от пейката може да се окаже решаващо оръжие в преследването на славата.

Победата на Англия с 4:2 над Хърватия разкри донякъде стратегията на Тухел, като Маркъс Рашфорд, Букайо Сака и Морган Роджърс влязоха през второто полувреме, а треньорът се стреми да поддържа темпото срещу изморяващите се противници.

"Мисля, че всеки е от решаващо значение в този отбор, дълбочината на състава, която имаме, и играчите, които влизат от пейката", каза Уоткинс пред репортери в неделя. "Бях наистина развълнуван, когато видях как той на практика смени цялата предна тройка. Мисля, че е вълнуващо да се включат бързи играчи, които тичат напред и вкарват повече голове", убеден е футболистът.

Нападателят на Астън Вила показа форма, като отбеляза при успеха с 5:1 над Спортинг Канзас Сити от MLS в приятелски мач при закрити врати в четвъртък, докато играчи, които не бяха титуляри, изграждаха форма далеч от светлината на прожекторите. "Просто е добре да вкараш минути в краката си, вместо просто да тичаш по права линия", каза той.

Преди мача във вторник срещу Гана, той призна заплахата, която представлява нападателят на Манчестър Сити Антоан Семеньо. "Знаем, че Семеньо е страхотен играч, както видяхте през последните няколко сезона, но той се фокусира много върху нас и върху това, което се опитваме да правим с топката, и как се опитваме да ги доминираме", каза Уоткинс.

"Той не се страхува да ти крещи", каза Уоткинс за селекционера Тухел. "Той винаги е взискателен към теб, уверява се, че си на ниво всеки ден. Мисля, че това просто ти показва, че е победител и винаги изпълнява стандартите", добави той.

30-годишният Уоткинс е изминал дълъг път, за да стигне до първия си Мондиал. Преди десетилетие той беше под наем в Уестън-супер-Мер, където според него не е имало топла вода в съблекалните. "Сигурен съм, че има много играчи тук, на Световното първенство, които са преминали през подобен на моя път", каза Уоткинс. "Просто се опитвам да приема всичко, да се наслаждавам на момента", завърши нападателят.

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Снимки: Imago