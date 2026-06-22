Сака вече тренира на пълни обороти

Крилото на английския национален отбор по футбол Букайо Сака поднови тренировки със съотборниците си преди мача с Гана на Световното първенство, съобщава BBC.

24-годишната звезда на Арсенал се подготвяше индивидуално в събота, но вече участва в групови занимания със състава на "трите лъва".

Сака се бори с възпаление в ахилеса, заради което се включи като резерва в първия мач на Англия срещу Хърватия, спечелен с 4:2. Селекционерът Томас Тухел заяви, че нападателят вероятно няма да бъде сред титулярите преди последния мач от груповата фаза срещу Панама.

Англия заема първото място в група L с три точки, наравно с Гана, но с по-добра голова разлика. Двубоят срещу "Черните звезди" утре от 23:00 часа българско време в Бостън.

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Снимки: Gettyimages