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Сака вече тренира на пълни обороти

  • 22 юни 2026 | 12:10
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Крилото на английския национален отбор по футбол Букайо Сака поднови тренировки със съотборниците си преди мача с Гана на Световното първенство, съобщава BBC.

24-годишната звезда на Арсенал се подготвяше индивидуално в събота, но вече участва в групови занимания със състава на "трите лъва".

Сака се бори с възпаление в ахилеса, заради което се включи като резерва в първия мач на Англия срещу Хърватия, спечелен с 4:2. Селекционерът Томас Тухел заяви, че нападателят вероятно няма да бъде сред титулярите преди последния мач от груповата фаза срещу Панама.

Англия заема първото място в група L с три точки, наравно с Гана, но с по-добра голова разлика. Двубоят срещу "Черните звезди" утре от 23:00 часа българско време в Бостън.

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Снимки: Gettyimages

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