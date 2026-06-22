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Райс: Броят на мачовете е абсурден, но си готов да жертваш тялото си

  • 22 юни 2026 | 14:16
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Халфът на Арсенал и английския национален отбор Деклан Райс призна, че играе с болки от началото на годината.

„В добра форма съм и здрав, пълен с енергия. Чувствам лека невралгична болка в подколянното сухожилие, с която се боря в Арсенал от много дълго време. Очевидно не много хора знаеха за това“, цитира думите на Райс вестник „Гардиън“.

На 17 юни халфът започна като титуляр за Англия при победата им с 4:2 над Хърватия в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. Райс беше заменен в 72-рата минута.

"В крайна сметка, последните 20 минути са моментите, в които си най-напрегнат. В последните 20 минути наистина усещаш как тялото ти е на предела на силите си. И мисля, че беше умно решение, защото се чувствам наистина добре през последните няколко дни", каза Райс.

Относно разширения формат на световното първенство, халфът заяви:

"Абсурден брой мачове. Графикът е луд, но какво можем да направим по въпроса? Не можем да седим и да се оплакваме. Просто трябва да продължим да работим за моменти като този, който имах във Висшата лига, когато спечелих титлата. Знаеш, че си готов да играеш колкото се може повече мачове, за да изпиташ това чувство отново и знаейки, че в края на всичко има Световно първенство. Знаеш, че си готов да жертваш тялото си, за да си винаги в играта. Това са много мачове, но ще си починем накрая“, отбеляза Райс.

На 23 юни Англия ще играе срещу Гана във втория кръг от груповата фаза на Световното първенство през 2026 г.

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