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Деклан Райс уверен: Мога да направя асистенция при всяко статично положение

  • 21 юни 2026 | 13:47
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Халфът на английския национален отбор Деклан Райс предчувства, че може да направи асистенция при всяко изпълнено статично положение, възползвайки се от наученото в Арсенал в хода на сезона. Тимът на Микел Артета отбеляза 25 попадения от подобни ситуации по пътя си към първа титла в Премиър лийг от 2004 година, а Деклан Райс изигра ключова роля за успеха на "артилеристите". Той напомни за това с голово подаване от корнер за второто попадение на Хари Кейн в откриващия мач от група L на Световното първенство срещу Хърватия, спечелен с 4:2.

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"Никога не бях изпълнявал корнери или статични положения, но Нико Йовер (б.а. треньорът за статични положения в Арсенал) и мениджърът Микел Артета видяха нещо в мен, което други не бяха забелязали. Те казаха, че мога да изпращам топката по начин, по който никой друг не може в Арсенал, освен Букайо Сака. От онзи момент наистина просто се отдадох на това и повярвах", заяви Деклан Райс пред BBC. "С времето чувствам, че вече всеки път, когато изпълнявам статично положение - било то корнер или пряк свободен удар, чувствам сякаш ще направя асистенция или ще създам опасно положение. Това е хубава нагласа, която да имаш при тези положения, а английските фенове могат да се вълнуват", добави полузащитникът. Вторият мач на "Трите лъва" на Световното първенство е срещу Гана от 23:00 часа българско време във вторник, а тимът на Томас Тухел ще завърши груповата фаза срещу Панама на 28 юни.  

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Снимки: Gettyimages

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